OnePlus 8T da 8/128GB in sconto al minimo storico su Amazon

Nuova offerta di Amazon sui dispositivi OnePlus. Quest'oggi il colosso di Seattle permette di portare a casa al minimo storico OnePlus 8T, nella variante con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di spazio di archiviazione, venduto e spedito direttamente da Amazon.

Il dispositivo è infatti disponibile a 586,36 Euro, rispetto ai 599 Euro imposti dalla società cinese. Dati alla mano si tratta del minimo storico. Amazon garantisce la vendita e spedizione veloce a casa senza costi aggiuntivi entro venerdì 30 Ottobre, ed ovviamente il prodotto beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime.

OnePlus 8T, nella colorazione Lunar Silver, include uno schermo da 6,55 pollici FHD + con refresh rate di 120Hz, con supporto per l'HDR10+. Sulla scocca posteriore troviamo un sistema Quad Camera con sensore primario da 48 megapixel e stabilizzazione ottica dell'immagine, obiettivo ultra grandangolare da 16 megapixel, per le macro da 5 megapixel e monocromatico da 2 megapixel. Sul display è invece integrata la lente per i selfie da 16 megapixel.

A livello software troviamo OxygenOS 11, l'interfaccia grafica proprietaria di OnePlus.

Amazon attraverso la scheda permette anche di aggiungere la copertura danni accidentali di un anno ad 83,35 Euro e per due anni a 138,92 Euro. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione.