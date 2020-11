OnePlus 8T si aggiorna a OxygenOS 11.0.4.5: fix a NFC, rete e altre novità

A nove giorni dall’ultimo update a OxygenOS 11.0.3.4, OnePlus 8T ha ricevuto un altro aggiornamento over-the-air alla versione successiva OxygenOS 11.0.4.5, anch’esso dedicato alla risoluzione di diversi bug e in arrivo inizialmente in India, per poi ottenere un rilascio globale graduale. Ecco quali sono le principali novità.

OxygenOS 11.0.4.5 per OnePlus 8T porta con sé non meno di 11 diverse correzioni per il software dello smartphone top di gamma, da noi recensito a metà ottobre. Stabilità della chiamata, consumo energetico del sistema, prevenzione del tocco errato, fluidità nei giochi, esperienza di ripresa nell'app Fotocamera, stabilità della fotocamera, connessioni di rete mobile: tutto ciò è stato migliorato e perfezionato con questo aggiornamento.

Inoltre, menzione speciale va fatta a due problemi recentemente segnalati da molti utenti nel forum ufficiale di OnePlus: il primo riguarda l’interruzione della connessione alla rete Wi-Fi o mobile durante i giochi, che nonostante fosse stato già citato nel log delle modifiche del precedente update a quanto pare risultava ancora verificarsi in alcuni casi; il secondo, invece, è un problema con la tecnologia NFC (Near Field Communication) che non si accendeva in condizioni specifiche. Per verificare se è disponibile per il download e dunque installarla basterà controllare l’applicazione dedicata Oxygen Updater.

Rimanendo in ambito OnePlus 8T, a inizio novembre è stata svelata ufficialmente la Cyberpunk 2077 Edition dal design decisamente particolare e interessante e dal software personalizzato per rimanere in tema con il GDR più atteso del 2020 per PC e console sviluppato da CD Projekt RED. Attualmente risulta disponibile solamente in Cina, dove viene venduto a 3999 yuan, circa 514 Euro al cambio attuale, per il modello da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.