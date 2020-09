OnePlus 8T appare su OnePlus India: il lancio è davvero imminente

Dopo gli ultimi rumor riguardo la data di uscita di OnePlus 8T condivisi in esclusiva con MySmartPrice dal tipster indiano Ishan Agarwal, il nuovo top di gamma dell’azienda di Pete Lau si è mostrato ancora una volta tramite i canali di OnePlus India, dove già sono apparse le prime pubblicità dello smartphone.

Come potete vedere dal tweet presente in calce all’articolo, il prossimo OnePlus 8T 5G sta ufficialmente arrivando; e come se non bastasse sul sito ufficiale indiano di OnePlus è pure apparsa la pagina per ricevere notifiche riguardo il lancio dello smartphone e le promozioni annesse: infatti ora gli utenti potranno partecipare a un’estrazione per vincere proprio il nuovo OnePlus 8T.

In Occidente ancora non si è fatto vedere nei canali ufficiali dell’azienda, ma i leaker sono più che attivi e alla ricerca di nuove informazioni. Ciò che si sa attualmente riguardo la scheda tecnica è che OnePlus 8T potrebbe avere un display AMOLED da 6,55 pollici senza bordi curvi con refresh rate di 120 Hz; processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus operante alla frequenza massima di 3,1 GHz, con GPU Adreno 650 e modem 5G integrato; lato memoria, 8GB di RAM e 128GB di spazio d’archiviazione.

Ancora, in dotazione ci saranno quattro fotocamere posteriori (48MP principale + 16MP ultra-wide + 5MP macro + 2MP profondità di campo), e il sistema operativo dovrebbe essere Android 11 con personalizzazione OxygenOS 11. Tutto ciò verrà confermato, sempre stando alle voci più recenti, il 14 ottobre 2020.