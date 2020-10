OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition si fa vedere in un primo teaser ufficiale

Non manca molto al 19 novembre 2020, giorno in cui finalmente uscirà Cyberpunk 2077, l'atteso kolossal di CD Projekt RED. L'hype dei fan è alle stelle, ma adesso anche gli appassionati di tecnologia in generale hanno qualcosa da bramare. Infatti, OnePlus ha pubblicato un primo teaser ufficiale della Cyberpunk 2077 Edition di OnePlus 8T.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, l'azienda ha reso disponibile, mediante il noto social network cinese Weibo, un video dalla durata di circa 30 secondi, in cui viene annunciata la collaborazione con la nota software house polacca. Questa partnership darà vita a un'edizione limitata dell'ultimo smartphone di OnePlus, ovvero OnePlus 8T.

Per il momento non abbiamo ulteriori informazioni in merito a eventuali modifiche in termini di scheda tecnica. I preordini relativi alla Cyberpunk 2077 Edition dello smartphone partiranno il 4 novembre 2020 per quel che concerne il mercato cinese, ma non sappiamo se sarà possibile acquistare questa versione anche dall'Italia. Staremo a vedere.

Vi ricordiamo che OnePlus 8T è stato annunciato giusto ieri 14 ottobre 2020. La sua disponibilità in Italia partirà dal 20 ottobre 2020. Abbiamo avuto modo di testare a dovere il dispositivo in anteprima, quindi potete già trovare su queste pagine la nostra recensione di OnePlus 8T.

In ogni caso, OnePlus e McLaren non collaborano più per le classiche edizioni limitate. Probabile, dunque, che l'azienda cinese abbia deciso di puntare a un altro tipo di partnership, come questa con CD Projekt RED, per "sostituire" quel tipo di prodotto, che era diventato una sorta di "classico" tra i fan di OnePlus.

Per il resto, OnePlus 8T non è l'unico prodotto personalizzato Cyberpunk 2077, dato che già a inizio 2020 è stato pubblicato online l'unboxing della GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk Edition.