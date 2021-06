OnePlus 8T, Huawei MateBook D 14 ed SSD Kingston in offerta oggi su Amazon

Agli sconti Amazon in vista del Prime Day 2021, si aggiungono delle offerte molto interessanti proposte in giornata odierna dal colosso di Seattle su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica. In lista troviamo uno smartphone, un SSD ed un laptop.

Sconti Amazon del 14 Giugno 2021

OnePlus 8T Smartphone 6.55 "120 Hz FHD + Display Fluido, 12 GB di RAM + 256 GB di Spazio di Archiviazione, Quad camera, 65 W Warp Charge, Dual SIM, 5G, Aquamarine Green: 523,95 €

Smartphone 6.55 "120 Hz FHD + Display Fluido, 12 GB di RAM + 256 GB di Spazio di Archiviazione, Quad camera, 65 W Warp Charge, Dual SIM, 5G, Aquamarine Green: 523,95 € Kingston A400 SSD SA400S37/120G Unità a Stato Solido Interne 2.5" SATA, 120 GB: 23,99 €

Unità a Stato Solido Interne 2.5" SATA, 120 GB: 23,99 € HUAWEI MateBook D 14 Laptop, Full View 1080P FHD Ultrabook, Intel Core i5-10210U, RAM 16GB, SSD da 512GB, Windows 10 Home, Layout Italiano, Gray: 713,67 €

Su tutti e tre i prodotti la consegna viene garantita a stretto giro di orologio, e beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime. Per quanto riguarda lo smartphone OnePlus, inoltre, Amazon permette anche di scegliere il pagamento in cinque rate mensili da 104,79 Euro a tasso zero e spese zero. E' possibile anche aggiungere accessori extra a seconda delle proprie esigenze.

Amazon non ha diffuso alcun tipo d'informazione sulla data di scadenza delle promozioni, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.