OnePlus 8T a metà prezzo da Amazon: l'incredibile sconto del weekend

Mentre continuano gli LG OLED Specials di Unieuro, in giornata odierna Amazon lancia uno sconto molto interessante su Oneplus 8T. Lo smartphone di OnePlus infatti beneficia di un doppio sconto che fa calare il prezzo del 50%, per la versione con 8GB di RAM e 128GB di storage.

Di seguito i dettagli dell’offerta:

OnePlus 8T Smartphone 6.55 "120 Hz FHD + Display Fluido, 8 GB di RAM + 128 GB di Spazio di Archiviazione, Quad Camera, 65 W Warp Charge, Dual SIM, 5G, Argento (Lunar Silver): 299 Euro (599 Euro)

Collegandosi alla pagina in questione, però, nella scheda prodotto come prezzo si vedrà 309 Euro. Tuttavia, spuntando la casella “applica coupon 20 Euro” è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo di appunto 20 Euro che fa calare il prezzo e che quindi permette di beneficiare di una riduzione aggiuntiva.

L’offerta sarà disponibile fino al 6 Ottobre 2023, salvo esaurimento dei coupon disponibili, come indicato direttamente nella pagina dei termini e condizioni dell’offerta.

Amazon garantisce la consegna - senza costi aggiuntivi - per mercoledì 4 Ottobre 2023 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna. Non è invece disponibile la possibilità di optare per il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero. Come sempre in casi come questi, il nostro consiglio è di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio per beneficiare della riduzione.