OnePlus 8T si mostra in un concept video: ecco come sarà il nuovo top di gamma

In attesa dell’evento ufficiale di presentazione dello smartphone top di gamma OnePlus 8T del 14 ottobre, il designer olandese Jermaine Smit (in arte Concept Creator) ha collaborato con il noto sito LetsGoDigital per creare un concept video del suo design, mostrandolo al pubblico in base ai dettagli tecnici attualmente disponibili.

Ricordiamo un attimo le specifiche tecniche trapelate online grazie ad Amazon Germania e tipster come Ishan Agarwal: OnePlus 8T avrà un display da 6,5 pollici FHD+ con refresh rate di 120Hz, chip Qualcomm Snapdragon 865 con CPU Kryo 585 octa-core 64-bit dalla frequenza massima di 2,84 GHz e GPU Adreno 650, e infine 8/12 GB di RAM e 128/256GB di spazio d’archiviazione. Confermata anche la batteria da 4500 mAh con Warp Charge a 65W, mentre il comparto fotografico sarà caratterizzato da quattro sensori posteriori di cui la principale da 48 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), accompagnata da un sensore da 16 megapixel, un altro obiettivo da 5 megapixel e un’ultima lente da 2 megapixel. La fotocamera frontale invece dovrebbe essere da 16 megapixel.

Tutte queste informazioni, almeno quelle riguardanti l’estetica del dispositivo, sono state raccolte da Concept Creator per creare infine un video di presentazione di alta qualità che, effettivamente, mostra uno smartphone molto simile a quello dei render apparsi online a inizio settembre. Insomma, non ci resta che attendere la presentazione ufficiale per saperne di più.