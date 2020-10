OnePlus 8T, mostrato il primo scatto notturno con la sua fotocamera

In attesa della presentazione ufficiale che si terrà fra una settimana, OnePlus ha deciso di pubblicare un altro piccolo teaser del suo smartphone top di gamma OnePlus 8T: con un post su Twitter ha condiviso con gli utenti il primo scatto fatto con questo dispositivo, confermando le migliorie al comparto fotocamera.

La foto in questione è un panorama cittadino al tramonto, dunque in modalità notturna e in condizioni di scarsa illuminazione; nonostante ciò, i dettagli sono molti e i colori sono ottimi. Ciò fa pensare che l’azienda di Pete Lau si sia concentrata molto sui sensori in dotazione a OnePlus 8T che, secondo i rumor più recenti, in tutto dovrebbero essere quattro posteriormente (principale da 48 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine + sensore da 16 megapixel + obiettivo da 5 megapixel + lente da 2 megapixel) e una anteriormente da 16 megapixel.

Nella scheda tecnica trapelata online inoltre compaiono un display AMOLED da 6,55 pollici con refresh rate di 120 Hz e senza bordi curvi (già confermato da OnePlus stessa tramite i suoi canali social), processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus operante alla frequenza massima di 3,1 GHz con GPU Adreno 650, 12GB di RAM e 128GB di memoria interna. Altra voce confermata riguarda infine il supporto alla ricarica rapida a 65W per un’autonomia di un giorno in 15 minuti.

Non ci resta che attendere il 14 ottobre per sapere tutto su OnePlus 8T, che però non verrà accompagnato dalla tanto rumoreggiata variante Pro.