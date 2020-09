OnePlus 8T, online ne sono certi: il top di gamma arriverà il 14 ottobre

I primi rumor riguardo specifiche tecniche e render dello smartphone top di gamma OnePlus 8T sono apparsi a inizio settembre, e da allora i tipster del settore si sono attivati per saperne qualcosa in più. Nelle ultime ore, infatti, il rinomato leaker indiano Ishan Agarwal ha condiviso in esclusiva con MySmartPrice la sua possibile data di uscita.

Stando a quanto condiviso da Agarwal, il lancio di OnePlus 8T è stato pianificato per il 14 ottobre con un evento online dedicato, magari sulla scia del curioso e innovativo lancio in AR del 21 luglio del medio gamma OnePlus Nord. Dunque, dovremo aspettarci un piccolo ritardo nella tabella di marcia tipica dell’azienda di Pete Lau, solita a lanciare la serie “T” a settembre.

Intanto, però, possiamo già analizzare i leak di inizio mese: OnePlus 8T potrebbe avere un display AMOLED da 6,55 pollici senza bordi curvi con refresh rate di 120 Hz; processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus operante alla frequenza massima di 3,1 GHz, con GPU Adreno 650 e modem 5G integrato; lato memoria, 8GB di RAM e 128GB di spazio d’archiviazione; quadrupla fotocamera posteriore (48MP principale + 16MP ultra-wide + 5MP macro + 2MP profondità di campo). Infine, il sistema operativo in dotazione dovrebbe essere Android 11 con personalizzazione OxygenOS 11.

Ma le voci non si fermano qua: secondo l’utente Twitter MaxJmb non ci sarà il rumoreggiato “OnePlus Kebab 2” o OnePlus 8T Pro, smartphone che avrebbe dovuto confermare ulteriormente la serie “T” nell’olimpo dei dispositivi mobili top di gamma.