OnePlus 8T riceve l'ultimo aggiornamento del 2020 per OxygenOS: tutte le novità

OnePlus 8T nelle ultime ore ha ricevuto l’ultimo aggiornamento a OxygenOS del 2020, così da concludere l’anno garantendo ai suoi possessori la massima sicurezza. Dopo l’aggiornamento 11.0.4.5 visto a metà novembre, dunque, vediamo tutte le novità che arriveranno con la versione 11.0.6.7 dedicata all’ultimo top di gamma della società cinese.

Innanzitutto, riteniamo doveroso specificare che finora l’aggiornamento over-the-air è stato solamente confermato sui forum ufficiali di OnePlus, dove si parla nel dettaglio del changelog della patch. Con ogni probabilità, come nel caso degli update precedenti, i primi a ricevere queste novità saranno gli utenti indiani, ai quali poi seguiranno quelli occidentali.

Tra l’altro, proprio gli indiani avranno il piacere di provare in esclusiva l'app OnePlus Store, non altro che un hub per tutto ciò che riguarda OnePlus, inclusi supporto, aiuto e negozio online. Insomma, una sorta di “complemento” dell’app OnePlus Community e dei forum online.

Per il resto, OxygenOS 11.0.6.7 porta novità come l’ottimizzazione dello scanner di impronte digitali in-display, dei gesti a schermo intero e l’aggiunta di una sezione nelle Impostazioni dedicata alla regolazione dell’altezza della tastiera. Ma non è tutto rose e fiori, dato che i miglioramenti alla modalità Nightscape per la fotocamera non sembrerebbero convincere l’utenza; o ancora, la patch di sicurezza contenuta è quella di novembre 2020 e non di dicembre 2020.

In ogni caso, vediamo il changelog integrale condiviso anche nel forum ufficiale:

Sistema

Ottimizzata l'esperienza dei gesti a schermo intero

Maggiore velocità e precisione per lo sblocco tramite impronta digitale

Aggiunta la regolazione dell'altezza della tastiera, in cui è possibile sollevare o nascondere la barra delle scorciatoie in basso per una migliore esperienza di input (vai a Impostazioni > Sistema > Lingua e input > Regolazione altezza tastiera)

Aggiornamento della patch di sicurezza Android a 2020.11

Fotocamera

Ottimizzata la qualità dell'immagine nella modalità Nightscape

Galleria

Risolto un bug per cui le foto a volte non vengono visualizzate nella Galleria

Rete

Risolto il problema per cui la connessione WiFi non funzionava in situazioni specifiche

Migliorata la stabilità della comunicazione

L'aggiornamento sarà disponibile per tutti nel corso di questi giorni, basterà controllare l'aggiornamento OTA OxygenOS 11.0.6.7 dall’app Oxygen Updater installata nel proprio OnePlus 8T. Nel caso degli utenti europei, però, la versione dovrebbe essere nominata 11.0.6.8.

A proposito di OnePlus, l’ultimo modello OnePlus 9 attualmente in cantiere è apparso su eBay con un prototipo in vendita alla modica cifra di 3000 dollari.