OnePlus 8T riceve l'aggiornamento OxygenOS 11.0.3.4: risolti molti bug

OnePlus ha rilasciato l’aggiornamento software OxygenOS 11.0.3.4 per il suo ultimo smartphone top di gamma OnePlus 8T, da noi recensito a metà ottobre. L’azienda ha rilasciato questo update, il secondo in due settimane, introducendo parecchie modifiche che andranno a migliorare le prestazioni e l’esperienza d’uso: ecco tutte le novità.

La prima patch 11.0.1.2 non aveva un log dei cambiamenti particolarmente lungo, ma era comunque importante poiché non solo ottimizzava il consumo energetico e la migliorava la stabilità delle app e delle chiamate, ma introduceva pure la feature Canvas AOD che permette di realizzare un disegno molto semplice da utilizzare poi come sfondo per la schermata di blocco.

Questo secondo update non include le modifiche dedicate alla sicurezza del dispositivo, tuttavia risolve alcuni problemi come tocchi registrati erroneamente o in ritardo, qualche bug all’interfaccia utente nella barra di stato e pure un grosso problema per cui alcuni possessori di OnePlus 8T non erano in grado di installare alcune app dal Google Play Store. Non mancano però anche altri piccoli miglioramenti, che potete vedere integralmente nel seguente log delle modifiche:

Sistema

Prestazioni di consumo energetico del sistema migliorate per ridurre il riscaldamento;

Migliore prevenzione del tocco errato per offrire una migliore esperienza di gioco;

Fluidità ottimizzata con alcuni giochi tradizionali per ridurre i rischi di ritardo;

Esperienza utente ottimizzata con Alert Slider, aggiungendo messaggi di avviso quando si passa tra le 3 modalità;

Risolto il problema per cui la barra di stato continuava a rimanere sospesa sullo schermo in modalità orizzontale;

Risolto il problema per cui Play Store non poteva installare l'app Fotocamera;

Ottimizzato l'effetto di imaging per offrirti una migliore esperienza di ripresa;

Stabilità della fotocamera migliorata.

Rete

Connessione di rete mobile ottimizzata;

Risolto il problema dell'interruzione della connessione mentre si gioca.

OxygenOS 11.0.3.4 è stato lanciato solo nelle ultime ore da OnePlus e dunque arriverà nei prossimi giorni in tutti i modelli OnePlus 8T: basterà controllare la disponibilità della build 11.0.3.4.KB05BA su Oxygen Updater.