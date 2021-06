OnePlus 8T scontato del 40% su Amazon in occasione del Prime Day

Continuiamo a snocciolare offerte in occasione di questo Prime Day 2021 che è partito subito col razzo con una serie di sconti molto interessanti su tantissimi prodotti d'elettronica. Tra i più convenienti ed apprezzati ce n'è uno su OnePlus 8T, su cui è possibile risparmiare oltre 200 Euro rispetto al prezzo di listino.

Nello specifico, la riduzione di prezzo è del 40%:

OnePlus 8T Smartphone 6.55 "120 Hz FHD + Display Fluido, 8 GB di RAM + 128 GB di Spazio di Archiviazione, Quad Camera, 65 W Warp Charge, Dual SIM, 5G, Aquamarine Green: 358,99 Euro (599 Euro)

Come dicevamo poco sopra, quindi, il risparmio è di 240 Euro netti rispetto al prezzo imposto dal produttore, ed è indubbio che si tratti di uno sconto molto interessante per coloro che vogliono approfittare del Prime Day 2021 per cambiare il proprio smartphone e portarne a casa uno performante.

L'offerta è disponibile in esclusiva per i clienti Prime, ed è anche possibile effettuare il pagamento a rate da 71,80 Euro al mese per cinque mesi a tasso zero. La consegna è comunque garantita a stretto giro di orologio tra il 2 ed il 7 Luglio. Il prodotto beneficia ovviamente della garanzia europea ed italiana.

Per tutte le informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di OnePlus 8T.