OnePlus 8T ed SSD Samsung da 500 gigabyte in sconto su Amazon

Mentre continuano gli sconti di Unieuro sugli smartphone, anche Amazon in giornata odierna rilancia e propone per gli utenti una serie di promozioni molto interessanti. In questo giovedì di maggio troviamo infatti a prezzo ridotto uno smartphone OnePlus ed un SSD Samsung.

Sconti Amazon del 6 Maggio 2021

OnePlus 8T Smartphone 6.55 " 120 Hz FHD + Display Fluido, 8 GB di RAM + 128 GB di Spazio di Archiviazione, Quad Camera, 65 W Warp Charge, Dual SIM, 5G, Lunar Silver: 466,36 Euro

120 Hz FHD + Display Fluido, 8 GB di RAM + 128 GB di Spazio di Archiviazione, Quad Camera, 65 W Warp Charge, Dual SIM, 5G, Lunar Silver: 466,36 Euro Samsung Memorie SSD 870 Evo, 500 GB, Fattore di Forma 2.5”, Tecnologia Intelligent Turbo Write, Software Magician 6, Colore Nero: 68,19 Euro

L'OnePlus 8T può essere pagato anche in cinque rate mensili Amazon da 93,28 Euro al mese, a costo zero e tasso zero, senza la necessità di dover pagare spese extra. La consegna viene garantita entro lunedì 10 Maggio 2021 e sia la vendita che spedizione è gestita direttamente da Amazon, che consente anche di aggiungere la protezione aggiuntiva per 2 anni per danni accidentali a 102,39 Euro e per danni e furto a 126,59 Euro.

Per quanto concerne l'SSD, invece, la consegna è garantita già per domani, venerdì 7 Maggio 2021, per coloro che effettuano l'ordine entro 3 ore e 52 minuti. Anche qui è possibile aggiungere la protezione aggiuntiva.