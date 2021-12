OnePlus 8T in super sconto per Natale su Amazon, con consegna prima di Natale

Poco dopo aver riportato gli sconti Amazon sui notebook MSI, torniamo nuovamente sull'e-commerce che in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su OnePlus 8T, lo smartphone della compagnia asiatica che raggiunge il minimo storico.

Di seguito lo sconto:

OnePlus 8T Smartphone 6.55 "120 Hz FHD + Display Fluido, 8 GB di RAM + 128 GB di Spazio di Archiviazione, Quad Camera, 65 W Warp Charge, Dual SIM, 5G, Argento (Lunar Silver): 389,99 Euro (599 Euro)

Amazon propone anche il pagamento in cinque rate mensili da 78 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero, e garantisce la consegna prima di Natale (per mercoledì 15 Dicembre 2021) per coloro che effettuano l'ordine entro 1 ora e 57 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione extra per 2 o 3 anni al prezzo di 53,22 o 77,13 Euro, o la McAfee Total Protection per tre dispositivi a 16,99 Euro.

La promozione scadrà tra 7 giorni, ovvero il 20 Dicembre 2021, motivo per cui avete a disposizione tutto il tempo per poter decidere cosa fare. Ricordiamo che il prodotto beneficia dei nuovi periodi di reso di Amazon, che sono stati estesi in occasione delle festività natalizie. E' possibile restituire i prodotti fino al 31 Gennaio 2022.