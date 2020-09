OnePlus 8T supporterà la ricarica rapida a 65W: autonomia di un giorno in 15 minuti!

OnePlus sta continuando a svelare sempre più dettagli del suo nuovo smartphone top di gamma OnePlus 8T, atteso per la presentazione ufficiale del 14 ottobre: dopo il reveal della data di lancio su Twitter, con un altro tweet l’azienda ha confermato che il dispositivo supporterà la ricarica rapida a 65 W grazie a una nuova tecnologia.

Chiamata Warp Charge 65, questo nuovo tipo di ricarica permetterà – almeno secondo quanto detto da OnePlus – di ottenere “un giorno di autonomia in soli 15 minuti”, ovvero circa il 58% della batteria; per una ricarica completa della batteria da 4500 mAh serviranno invece 39 minuti. Insomma, la velocità di Warp Charge 65 è più del doppio di quella utilizzata da OnePlus negli altri telefoni visti quest’anno come OnePlus 8, 8 Pro e OnePlus Nord, tutti con il supporto a Warp Charge 30T.

A garantire tale rapidità nella ricarica dello smartphone senza surriscaldamenti è anche un nuovo sistema di dissipazione di calore controllato da 12 sensori di temperatura: al minimo cenno di una generazione eccessiva di calore, ecco che tali sensori la controlleranno per evitare disguidi.

Piccolo dettaglio da tenere in mente: la tecnologia Warp Charge 65 funzionerà quasi sicuramente soltanto con il caricatore compreso nella confezione del OnePlus 8T; inoltre, la compagnia di Pete Lau ha confermato che tale caricabatterie supporterà anche lo standard di ricarica rapida da 45 W, permettendo dunque di caricare velocemente anche altri dispositivi di aziende concorrenti.

In attesa della presentazione, se volete sapere la scheda tecnica di OnePlus 8T nel dettaglio Amazon Germania l’ha svelata pochi giorni fa.