OnePlus 8T svelato integralmente da Amazon Germania: ecco le specifiche ed i prezzi

A poche ore dal rumor sui prezzi di OnePlus 8T, che dovrebbero essere più alto rispetto ad OnePlus 8, Amazon Germania ha svelato la scheda tecnica completa del prossimo smartphone della società cinese, con le relative indicazioni sui costi delle due varianti.

La pagina Amazon è stata rapidamente ripresa da alcuni leaker su Twitter, che hanno pubblicato gli screenshot e ripreso la scheda tecnica integrale.

OnePlus 8T, nello specifico, includerà uno schermo da 6,5 pollici FHD+ con refresh rate di 120Hz, e sarà basato sullo Snapdragon 865. Confermata anche la batteria da 4.500 mAh, con Warp Charge a 65W, mentre il comparto fotografico sarà caratterizzato da quattro lenti posteriori con la principale da 48 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine, accompagnata da un sensore da 16 megapixel, un obiettivo da 5 megapixel ed un ultimo chip da 2 megapixel. La fotocamera frontale invece dovrebbe essere da 16 megapixel.

Per quanto riguarda le colorazioni, nei negozi dovrebbero arrivare due opzioni: Acquamarine Green e Lunan Silver. Infine, una chiosa sui prezzi e la disponibilità: OnePlus 8T dovrebbe arrivare nei negozi a partire dal 20 Ottobre a 599 Euro per la versione con 8 gigabyte di RAM e 128GB di memoria interna, e 699 Euro per quella da 12/256GB.

La presentazione ufficiale di OnePlus 8T è in programma il 14 Ottobre prossimo.