OnePlus 8T, trapelano le prime foto dal vivo poco prima della presentazione

Mentre OnePlus si limita a svelare qualche feature e dettaglio del suo smartphone top di gamma OnePlus 8T prima della presentazione, tra cui il suo design in colore Ultramarine Green, online i tipster del settore hanno pensato di diffondere direttamente le foto dal vivo un giorno prima del lancio, dove appare anche la sua scatola.

È stato il rinomato giovane tipster Ishan Agarwal via Twitter a pubblicare le immagini che potete vedere in calce all’articolo: in esse appaiono la grande scatola rossa a parallelepipedo con scritto 8T e, accanto, uno smartphone OnePlus 8T in colore Aquamarine Green con il modulo fotografico spostato all’angolo in alto a destra della scocca posteriore, proprio come visibile nel video caricato dall’azienda cinese sul canale ufficiale YouTube.

In attesa del keynote OnePlus di domani, rivediamo anche alcune caratteristiche tecniche già confermate dalla compagnia: si parla in primis del display curvo da 6,5 pollici FHD+ con refresh rate di 120Hz, ma anche della tecnologia Warp Charge 65 che permetterà una ricarica completa della batteria da 4500 mAh in 39 minuti. Infine, alcuni rumor parlano di un modulo fotografico composto da quattro sensori posteriormente, di cui il principale da 48 MP, e uno anteriore da 16 MP.

Nelle ultime ore è stato reso noto da TechCrunch che alla presentazione del flagship OnePlus 8T mancherà il cofondatore Carl Pei, il quale ha ufficialmente lasciato l’azienda per avviare una piccola impresa di cui, però, non è ancora noto il settore in cui opererà.