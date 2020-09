OnePlus 8T: trapelano render e specifiche tecniche dello smartphone

Dopo essere tornata nella fascia sotto i 400 euro con Nord, OnePlus sembra essere pronta a "riprendere in mano" la sua gamma di dispositivi più costosi. D'altronde, il "periodo clou" si avvicina e rumor e leak hanno puntato i riflettori su OnePlus 8T.

In particolare, stando anche a quanto riportato da ArsTechnica e GSMArena, sono trapelati online, oltre al render che potete vedere in calce alla notizia, diversi dettagli in merito alla scheda tecnica del succitato smartphone, che secondo alcune voci di corridoio potrebbe essere annunciato già in questo mese di settembre 2020 oppure durante il corso di ottobre.

In ogni caso, per quanto riguarda la possibile scheda tecnica di OnePlus 8T, dovremmo trovare un display AMOLED da 6,55 pollici con refresh rate di 120 Hz e senza bordi curvi, un processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus operante alla frequenza massima di 3,1 GHz, una GPU Adreno 650, 8GB di RAM, 128GB di memoria interna e una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP + 16MP (ultra-wide) + 5MP (per le macro) + 2MP (per la profondità di campo). Il sistema operativo dovrebbe essere Android 11 con personalizzazione OxygenOS 11.

Queste voci di corridoio si riveleranno veritiere? Staremo a vedere: non sembra mancare molto al reveal ufficiale da parte di OnePlus.

Nel frattempo, l'azienda cinese ha pubblicato un post su Instagram in cui promette di far tornare presto disponibile OnePlus Nord. Infatti, gli utenti stanno faticando a reperire unità di questo smartphone, ma la società ha promesso che sta lavorando in tal senso.