OnePlus 8T si fa vedere su Geekbench: confermati i 12GB di RAM

Mentre mancano poche settimane al keynote OnePlus del 14 Ottobre, continuano ad emergere indiscrezioni sull’OnePlus 8T che sarà il protagonista assoluto dell’evento. Lo smartphone è infatti emerso sulla piattaforma di benchmarking Geekbench, che ha confermato in parte la scheda tecnica.

OnePlus KB2000, questo il nome in codice con cui è noto il dispositivo, ha ottenuto un punteggio di 3843 in single core e 11714 in multi core. Come si può vedere nello screenshot presente in calce, è basato sul processore Qualcomm 8-core ad 1,80 GHz, ma sicuramente l’aspetto più interessante è rappresentato dalla memoria RAM indicata nella scheda: 12 gigabyte.

OnePlus nella giornata di ieri ha confermato che non presenterà OnePlus 8T Pro, ma l’amministratore delegato della compagnia cinese, ha affermato che l’evento varrà l’attesa, ed ha lasciato intendere che potrebbero esserci novità.

Qualche giorno fa intanto è stato annunciato che OnePlus 8T supporterà la ricarica rapida a 65W, e si baserà su una nuova tecnologia che consentirà agli utenti di caricare completamente la batteria da 4500 mAh in 39 minuti. A questo si aggiungerà un nuovo sistema di dissipazione del calore basato su 12 sensori di temperatura che entreranno in gioco non appena si verificherà il minimo sbalzo.

Con l’avvicinarsi dell’evento, sicuramente nei prossimi giorni emergeranno altri dettagli a riguardo.