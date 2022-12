OnePlus 9 5G in offerta su Amazon: risparmio del 32%

A meno di 48 ore dal Natale, Amazon propone uno sconto molto interessante su OnePlus 9 5G, lo smartphone di OnePlus su cui è possibile risparmiare il 32% sulla versione con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Di seguito:

OnePlus 9 5G Smartphone Senza SIM con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Blu (Arctic Sky): 487,99 Euro (719 Euro)

La consegna però non è garantita prima di Natale e non è gratuita, dal momento che la vendita e spedizione è gestita da un negozio terzo. È infatti necessario pagare un extra di 12 Euro, per poter ricevere il prodotto a casa: come forbice per la consegna c'è il 2-4 Gennaio 2023, quindi ben oltre il periodo di Natale e delle festività.

Non è possibile nemmeno scegliere il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon, ma solo attraverso Cofidis direttamente al check out alle condizioni previste ed a tasso zero fino al 31 Dicembre 2022.