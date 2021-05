OnePlus 9 5G ed SSD Samsung da 250Gb in offerta al minimo storico su Amazon

Mentre ha preso il via la Tech Week di eBay, anche Amazon rilancia ed in giornata odierna propone una serie di sconti molto interessanti sui prodotti d'elettronica ed informatica. Nello specifico, quest'oggi tra gli sconti troviamo uno smartphone OnePlus ed un SSD Samsung.

Sconti Amazon su OnePlus 9 ed SSD Samsung

OnePlus 9 5G smartphone senza SIM con fotocamera Hasselblad per smartphone - Winter Mist 8GB RAM + 128GB - 2 anni di garanzia: 690 Euro (719 Euro)

smartphone senza SIM con fotocamera Hasselblad per smartphone - Winter Mist 8GB RAM + 128GB - 2 anni di garanzia: 690 Euro (719 Euro) Samsung Memorie MZ-V8P250 980 PRO SSD Interno da 250GB, PCIe NVMe M.2, Nero: 69,50 Euro (81,24 Euro)

Lo smartphone OnePlus è previsto in consegna già nella giornata di domani, 10 Maggio 2021, se si effettua l'ordine nelle prossime 7 ore e 51 minuti. Amazon dà anche la possibilità di aggiungere la garanzia aggiuntiva per 2 anni per danni accidentali o per danni accidentali + furto al prezzo rispettivamente di 136,99 e 171,89 Euro.

Per quanto riguarda l'SSD Samsung, anche in questo caso la consegna è prevista per domani se si effettua l'ordine nelle prossime 7 ore. In questo caso la garanzia da 1 o 2 anni ha un prezzo più basso, di 4,29 o 5,79 Euro a seconda dell'opzione scelta.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle offerte, invece.