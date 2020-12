OnePlus 9 5G trapela a sorpresa nelle prime foto dal vivo

OnePlus 9 sta per arrivare: la nuova serie top di gamma degli smartphone offerto dall’azienda di Pete Lau è attesa per il lancio a marzo e, ultimamente, se ne sta parlando sempre di più. Tra le indiscrezioni recenti, però, quella che ha sorpreso di più riguarda le prime foto dal vivo del modello OnePlus 9 5G catturate da praticamente ogni lato.

A svelarle in esclusiva sono stati i colleghi di PhoneArena, i quali hanno ricevuto non solo la foto visibile nella copertina dell’articolo ma anche quella in calce, dove si possono osservare molti dettagli interessanti. A livello estetico, il retro del telefono ricorda il OnePlus 8T con il vetro curvo e le grandi aperture rotonde del modulo fotocamera composto all’apparenza da tre sensori – di cui uno “ultrashot” – e un flash LED. Anteriormente, invece, troviamo un display OLED FHD con risoluzione 2400 x 1080, supporto all’HDR e refresh rate di 120Hz.

Sempre nell’articolo dedicato di PhoneArena si parla poi delle specifiche tecniche dell’unità di pre-produzione: OnePlus 9 potrebbe giungere sul mercato con processore Qualcomm Snapdragon 888, confermato dal nome in codice “Lahaina”, assieme a 8GB di RAM, 128GB di spazio d’archiviazione e sistema operativo Android 11. Ulteriori dettagli riguardano infine una porta USB-C e un vassoio della scheda SIM dotato di guarnizione in gomma per la protezione dall’acqua, sebbene non si parli ancora di una classificazione IP.

Queste indiscrezioni riguarderebbero solamente il modello base, dunque possiamo aspettarci molte altre novità considerato che a novembre si parlava di una gamma composta da tre smartphone, tra cui il misterioso OnePlus 9E dove probabilmente verranno omesse alcune funzionalità per abbassare il costo rispetto alle varianti 9 e 9 Pro.

Rimanendo nel mondo OnePlus, l’azienda ha svelato fino a quando verranno supportati i modelli della serie Nord e la serie ammiraglia OnePlus 8.