OnePlus 9 5G, trapelata online la possibile scheda tecnica: c'è un sensore Sony da 50MP

Dopo il mega leak delle specifiche tecniche di OnePlus 9 Pro e 9 Lite, ora è il turno del terzo modello della serie ovvero OnePlus 9 5G che, stando alle indiscrezioni diffuse in rete nelle ultime ore, non avrà la fotocamera principale Hasselblad come il modello Pro ma un sensore da 50 megapixel firmato Sony: vediamo tutti i dettagli.

I colleghi greci di Techmaniacs hanno fatto il bis dopo avere trapelato le schede tecniche praticamente complete degli altri due smartphone, rendendo noto che OnePlus 9 5G potrebbe giungere sul mercato con display Fluid AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione 1080p e refresh rate di 120Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione e setup a tripla camera posteriore (principale 48MP Sony IMX766 + 50MP ultra-grandangolare + 2MP macro).

A incuriosire gli appassionati del brand sono soprattutto i rumor riguardanti il comparto fotocamera, dato che il sensore Sony IMX766 è nuovo di zecca, ha pixel da 1 micron, algoritmi migliorati per le fotografie in modalità notturna e resterà, almeno momentaneamente, esclusivo in smartphone di marchi come OnePlus, OPPO e Vivo. Trattandosi di indiscrezioni, però, il nostro consiglio è quello di prenderle con le pinze.

Rimanendo sempre nel tema della serie OnePlus 9, altri rumor diffusi a metà febbraio riguardano la presenza dei caricabatterie nella confezione: sebbene aziende come Apple, Samsung e Xiaomi abbiano deciso di rimuoverlo dai propri smartphone top di gamma, l’azienda di Pete Lau sembrerebbe intenzionata a non smuoversi da questa posizione.