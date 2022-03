OnePlus 9 e 9 Pro si aggiornano: le novità dell'update di marzo 2022

Ne è passato di tempo dall’ultimo update importante rilasciato per OnePlus 9 e 9 Pro, rilasciato per avviare la conversione al sistema operativo unificato tra OxygenOS e ColorOS. Tra bug e feedback negativo dell’utenza, però, alla fine il team di Pete Lau ha deciso di fare un passo indietro e correggere tutti i bug comparsi su smartphone.

L’aggiornamento in questione, come spiegato nella pagina dedicata all’interno del forum OnePlus, ha per gli utenti europei il codice LE2113_11.C.46 su OnePlus 9 e LE2123_11.C.46 su OnePlus 9 Pro, e le novità implementate da OnePlus sono le seguenti:

Sistema

[Migliorata] Stabilità del sistema

[Risolto] Visualizzazione anomala di AOD

[Risolto] Problemi dello schermo sfocato in alcuni scenari

[Risolto] Problema per cui l’app Alexa si arresta in modo anomalo in alcuni scenari

[Update] Patch di sicurezza Android di febbraio 2022

Rete

[Risolto] Problema che impediva di usare la rete 5G in alcuni scenari

Si tratta quindi di un aggiornamento particolarmente importante che diverrà disponibile in questi giorni anche in Italia, pensato per risolvere gli ultimi bug prima del rilascio del nuovo update con fix di sicurezza di marzo. Considerato che l’idea del sistema operativo unificato è stata abbandonata, con tale aggiornamento potrebbero giungere novità importanti che guideranno poi al lancio di OxygenOS 13 con Android 13.