OnePlus 9, 9 Pro ed OnePlus Watch: i prezzi italiani e la data di lancio

Nel corso del keynote OnePlus di questo pomeriggio, l’azienda asiatica ha annunciato la nuova gamma di dispositivi che arriveranno sul mercato nel corso delle prossime settimane. Facciamo quindi il punto sui vari modelli ed i prezzi.

Partendo da OnePlus 9 Pro, sarà disponibile in preorder sul sito web italiano di OnePlus ed Amazon Italia a partire dalle 16:30 di oggi, martedì 23 Marzo 2021. Le vendite pubbliche invece partiranno il 31 Marzo 2021 sugli stessi canali.

Anche OnePlus 9 sarà disponibile in preordine sul sito web ufficiale e su Amazon a partire dalle 16:30 di oggi, mentre le spedizioni prenderanno il via il 26 Aprile.

Per quanto riguarda il listino prezzi, invece, la variante 8/128GB di OnePlus 8 potrà essere portata a casa a 719 Euro, mentre quella da 12/256GB ad 819 Euro. Per entrambe gli utenti potranno scegliere tra le colorazioni Winter List, Arctic Sky e Astral Black.

OnePlus 9 Pro invece arriverà nelle versioni 8/128GB a 919 Euro e 12/256GB a 999 Euro, con scocca Morning List, Pine Green e Stellai Black.

Per lo smartwatch OnePlus Watch è stato fissato un prezzo di partenza di 159 Euro, ma non è disponibile alcuna informazione sulla data di lancio in Europa.

Warp Charge 50 Wireless Charger sarà disponibile sul sito di OnePlus ed Amazon a 69,95 Euro.



Ricordiamo che è anche disponibile la nostra recensione di OnePlus 9 Pro, a cui vi rimandiamo per tutti i dettagli sullo smartphone.