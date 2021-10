OnePlus 9 e 9 Pro ottengono OxygenOS 12 Open Beta 1: tutte le novità

Il rilascio del codice sorgente di Android 12 ha fatto sì che gli sviluppatori dei vari brand smartphone iniziassero a rilasciare le prime versioni beta degli OS personalizzati più famosi al mondo. Tra questi, nelle ultime ore è divenuta disponibile OxygenOS 12 Open Beta 1, versione beta pubblica dell’interfaccia per smartphone OnePlus.

Come annunciato dalla stessa società cinese tramite il forum ufficiale, i primi dispositivi mobili a ottenere OxygenOS 12 Open Beta 1 sono OnePlus 9 e 9 Pro, ma in futuro il lancio dovrebbe avvenire anche sui seguenti smartphone:

OnePlus 8

OnePlus 9R 5G

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

Nord 2 5G

Nord 1

Nord CE 5G

Ma quali sono le novità che questo update porta con sé? Innanzitutto, cambia il design: l’interfaccia utente di OxygenOS 12 è più intuitiva ed è costruita “intorno a luci e ombre” seguendo il concetto di “Burdenless Design”. Le icone trovano più ombre e sfumature, gli effetti visivi sono tutti personalizzati a seconda degli scenari e si nota una semplificazione generale di menu e font.

Troviamo inoltre Canvas AoD 2.0, versione aggiornata della modalità per Always-on-Display con nuovi colori, supporto al ridimensionamento delle immagini, possibilità di apportare modifiche e rimuovere le linee, nuovi strumenti di personalizzazione e ottimizzazione generale.

Altre novità riguardano la funzione OnePlus Scout, portale di ricerca di contenuti sul dispositivo rilasciato ufficialmente su scala globale dopo un test durato parecchi mesi in India; Work Life Balance 2.0 o WLB 2.0, modalità provata anch’essa in India e focalizzata sulla separazione dell’attività lavorativa da quella personale svolta su smartphone, tramite per esempio la classificazione delle notifiche; o ancora, la Dark Mode 2.0 con tre diversi livelli di regolazione a seconda delle preferenze personali.

Lato gaming, invece, troviamo la modalità Toolbox già vista su OnePlus Nord 2 e che permette, a partire dall’aggiornamento a Toolbox 2.0, di modificare la propria voce tramite Voice Modulator, disponibile su titoli come PUBG, COD Mobile, League of Legends Mobile e Fortnite.

A proposito della società di Pete Lau, a metà settembre è stata ufficializzata la dotazione di un nuovo sistema operativo su OnePlus 10, dato dall'unione di OxygenOS e ColorOS.