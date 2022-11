OnePlus 9 e 9 Pro al prezzo più basso di sempre su Amazon, fino 320 euro in meno

Oltre allo sconto del 70% su Echo Dot con Philips Hue, Amazon propone anche grandi offerte su smartphone top di gamma di vari marchi, tra cui OnePlus. Nello specifico, il portale di e-commerce fondato da Jeff Bezos ora include OnePlus 9 e 9 Pro a prezzi stracciati, anche al minimo storico grazie a tagli del 40%.

Sconti Amazon su OnePlus 9 e 9 Pro

OnePlus 9 5G Smartphone Senza SIM con Fotocamera Hasselblad, 12 GB RAM + 256 GB, Viola (Winter Mist): 479 euro (799 euro)

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Nero (Stellar Black): 599 euro (919 euro)

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 12 GB RAM + 256 GB, Grigio (Morning Mist): 699 euro (999 euro)

Tutti e tre questi smartphone sono venduti e spediti da Amazon con consegna gratuita anche in un giorno per i clienti Prime e pagamento effettuabile in più rate a Tasso Zero con Cofidis selezionando l’opzione dedicata al check-out. Segnaliamo, inoltre, che queste offerte termineranno tra 13 giorni a partire da oggi, 4 novembre 2022, o dureranno fino a esaurimento scorte.

Infine, facciamo presente che il OnePlus 9 5G citato è venduto al prezzo più basso di sempre, mentre il OnePlus 9 Pro da 256 GB vi si avvicina di molto. Insomma, se volete accedere agli smartphone top di gamma della scorsa generazione proposti dalla società di Pete Lau, questa è un’occasione d’oro.

Nella giornata di ieri, invece, abbiamo ripreso qualche offerta su tastiere e mouse da gaming Razer.