OnePlus 9 e 9 Pro al prezzo minimo storico su Amazon, sconti fino 44%

Ieri abbiamo visto tre smartwatch Fitbit in sconto su Amazon a prezzi molto interessanti, ma non sono le uniche promozioni più allettanti proposte dalla società di e-commerce. Sullo stesso portale è possibile acquistare OnePlus 9 e 9 Pro al prezzo più basso di sempre grazie a sconti fino al 44%.

Offerte Amazon su OnePlus 9 e 9 Pro

OnePlus 9 5G Smartphone Senza SIM con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Blu (Arctic Sky): 400,83 euro (719 euro)

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Nero (Stellar Black): 519 euro (919 euro)

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 12 GB RAM + 256 GB, Grigio (Morning Mist): 629 euro (999 euro)

Come potete vedere già dai numeri riportati, si tratta di tagli non indifferenti, tanto che per il OnePlus 9 Pro 5G da 128 GB di archiviazione e 8 GB di RAM si parla di 400 euro in meno. Tutti e tre gli smartphone top di gamma della società di Pete Lau, però, risultano effettivamente in vendita al prezzo più basso di sempre stando allo storico offerto da Keepa.

Inoltre, l’azienda fondata da Jeff Bezos al momento assicura la consegna entro sabato 24 dicembre per i due OnePlus 9 Pro, ma solo effettuando l’ordine entro le 23:59 di oggi, 22 dicembre 2022. Nel caso del OnePlus 9 5G, invece, la consegna verrà effettuata dopo Natale, entro giovedì 29 dicembre prossimo. Il pagamento, ad ogni modo, può essere completato a rate solo con Cofidis al momento del check-out grazie a un piano senza interessi.

Se invece state cercando un televisore in offerta, Amazon rilancia un LG OLED 4K a 700 euro in meno.