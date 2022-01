OnePlus 9 e 9 Pro ricevono aggiornamento gigantesco: quante novità introdotte!

In seguito al debutto di OxygenOS 12 su OnePlus 9 e 9 Pro, ultimi smartphone top di gamma proposti sul mercato dalla società di Pete Lau, gli sviluppatori di quest’ultima hanno lavorato duramente per preparare un altro aggiornamento gigantesco lanciato in queste ore. Ecco cosa hanno introdotto su OnePlus 9 e 9 Pro.

Il rilascio dell’update OxygenOS 12 C.44 è avvenuto proprio oggi alle 12:25 ore italiane, come da post sul forum OnePlus, e le novità annunciate sono davvero numerose. In Europa si parla del firmware LE2113_11_C.44 per OnePlus 9 e LE2123_11_C.44 per OnePlus 9 Pro, dal peso non comunicato. Ciò che è certo è la disponibilità nel Vecchio Continente a partire da oggi, 21 gennaio 2022: il rilascio avverrà gradualmente, se siete possessori di uno dei due dispositivi mobili potrete trovarvi costretti ad aspettare qualche giorno prima del download.

Ma vediamo il changelog completo:

Sistema

[Ottimizzato] Icone del desktop con texture migliorate, utilizzando un design ispirato a nuovi materiali e unendo luci e livelli

[Ottimizzato] Consumo energetico del sistema per prolungare la durata della batteria

[Ottimizzata] Fluidità dello sblocco delle impronte digitali

[Ottimizzata] Visualizzazione dell'animazione di ricarica

[Aggiornato] Patch di sicurezza Android a gennaio 2022

[Risolto] Problema di lag nello scorrimento nella barra di notifica

[Risolto] Visualizzazione anomala della barra di notifica in alcuni scenari di gioco

Modalità scura

[Aggiunto] La modalità oscura ora ha tre livelli regolabili, offrendo un'esperienza utente più personalizzata e confortevole

Shelf

[Aggiunte] nuove opzioni di stile aggiuntive per le schede, rendendo i contenuti dei dati più facili da leggere

[Risolto] Visualizzazione anomala della barra di notifica in alcuni scenari di gioco

[Aggiunta] Regolazione semplificata “con un click” degli auricolari Bluetooth

[Aggiunto] Accesso a OnePlus Scout in Shelf, che consente di cercare più contenuti sul tuo telefono, incluse app, impostazioni, dati multimediali, eccetera

[Aggiunto] OnePlus Watch Card in Shelf, per dare un'occhiata facilmente allo stato di salute del dispositivo

Work Life Balance

[Ottimizzata] Funzione Work Life Balance è ora disponibile per tutti gli utenti, consentendoti di passare facilmente dalla modalità Work e Life tramite impostazioni rapide

[Aggiunto] WLB 2.0 ora supporta il cambio automatico della modalità Lavoro/Vita, in base a posizioni specifiche, rete Wi-Fi e ora, offrendo anche profili di notifica delle app personalizzati in base alla personalizzazione

Galleria

[Aggiunto] La Galleria ora consente di passare da un layout all'altro tramite un gesto con due dita, riconoscendo in modo intelligente le immagini di migliore qualità e ritagliando la miniatura in base al contenuto, rendendo il layout della galleria più piacevole

Canvas AOD

[Aggiunto] Canvas AOD offre nuovi stili diversi di linee e colori, per un'esperienza di blocco schermo più personalizzata con immagini stimolanti

[Aggiunto] più pennelli, effetti e regolazione del colore

[Ottimizzati] Algoritmo software e riconoscimento facciale per identificare meglio le caratteristiche e il colore della pelle

Telecamera

[Ottimizzata] Velocità di risposta della fotocamera durante la registrazione di video

[Ottimizzata] Velocità di avvio della fotocamera

[Ottimizzato] Effetto dell'immagine della fotocamera posteriore

Rete

[Risolto] Accesso impossibilitato alla rete 5G in alcuni scenari

In conclusione, recentemente sono giunte maggiori informazioni sul periodo di lancio europeo di OnePlus 10 Pro e OnePlus Nord N20.