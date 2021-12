OnePlus 9 e 9 Pro ricevono Android 12 con nuovo update OxygenOS

OnePlus 9 e 9 Pro si aggiornano ad Android 12 grazie alla nuova patch per Oxygen OS che giunge alla sua ultima versione stabile. A due mesi dal rilascio di OxygenOS 12 Open Beta 1, i due più recenti smartphone top di gamma della società di Pete Lau finalmente approdano all’ultima iterazione del robottino verde.

La patch in questione è stata scovata dai colleghi di XDA Developers e il suo rilascio sembrerebbe ora in corso su scala globale. Per verificare la sua disponibilità sarà necessario recarsi su Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema e procedere con il download appena possibile. Altrimenti, nella pagina dedicata da XDA potrete trovare i rispettivi file per OnePlus 9 e 9 Pro in versione globale ed europea, con dimensione attorno ai 4 GB. In questo caso, però, il sideload resta consigliato a chi già ha provato questo sistema di installazione delle patch.

Ma quali sono le novità introdotte? Oxygen OS 12 apporta, in particolare, nuove modifiche alla skin Android recentemente modificata da OPPO in seguito all’unione del brand con OnePlus. Appariranno dunque nuovi elementi di design e animazioni inedite, assieme a icone aggiornate per adeguarsi allo stile Material You di Android 12 stock.

In aggiunta, Work-Life Balance è ora disponibile con l'aggiornamento e consente di passare dalla modalità Work a quella Life tramite un’impostazione rapida dedicata. Entrambe le modalità potranno comunque essere personalizzate a proprio piacimento, trovando l’equilibrio giusto tra lavoro e svago. Ci saranno, infine, novità per l’app di sistema Galleria, il Canvas AoD e altri elementi dell’interfaccia firmata OnePlus.

Curiosamente, però, XDA Developers consiglia di procedere con cauzione in quanto la patch in questione porterebbe a problemi come la perdita di segnale. Questi report confermano una nostra teoria precedente riguardo il medesimo bug notato su Google Pixel 6, smartphone di Big G colpito duramente da una serie di bug dovuti proprio da Android 12 e non dal dispositivo stesso.