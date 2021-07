OnePlus 9 e 9 Pro rimossi dal database Geekbench: benchmark falsificati dall'azienda?

OnePlus in queste ore è al centro di un ciclone sorto in seguito a un rapporto relativo a “comportamenti strani” da parte di OnePlus 9 Pro, l’ultimo smartphone top di gamma rilasciato dal brand cinese: il suo sistema operativo OxygenOS, infatti, sembrerebbe limitare le prestazioni di alcune popolari app Android falsificando così i benchmark.

L’analisi in questione è stata pubblicata da AnandTech, sito che ha rivelato come il firmware di OnePlus 9 Pro limita volontariamente le prestazioni del SoC Qualcomm Snapdragon 888 in dotazione con applicazioni come Google Chrome e social network come Facebook o Twitter. Con browser alternativi come Vivaldi e giochi come Genshin Impact apparentemente esclusi dalla lista di app dalle prestazioni limitate, invece, lo smartphone dà ancora il meglio di sé.

Senza addentrarci troppo in discorsi tecnici difficilmente comprensibili, in seguito AnandTech ha cercato di “camuffare” GeekBench 5 come Chrome o Twitter, ottenendo un 20% in meno nelle performance dello Snapdragon 888. Il blocco potrebbe essere dovuto, sempre secondo AnandTech, dalla volontà di usare meno risorse e ridurre i consumi nel caso dell’utilizzo di molteplici applicazioni, un intento che sarebbe decisamente condivisibile se non fosse che l’azienda non ha mai comunicato questa decisione ai suoi clienti.

Alla luce di questa vicenda, riguardo la quale OnePlus non ha rilasciato ancora dichiarazioni ufficiali, Geekbench ha definito il comportamento di Oxygen OS una forma di "manipolazione del benchmark", annunciando la rimozione di OnePlus 9 e 9 Pro dal loro database con il tweet che vedete in calce all’articolo e che citiamo di seguito: “È deludente vedere i telefoni OnePlus prendere decisioni sulle prestazioni in base agli identificatori delle applicazioni piuttosto che al comportamento delle applicazioni. Lo consideriamo una forma di manipolazione del benchmark. Abbiamo rimosso OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro dalla nostra tabella di benchmark Android”. Non ci resta, dunque, che attendere un comunicato in merito da parte dell’azienda.

Intanto si parla anche dei successori OnePlus 9T, di cui sono trapelati dettagli sulla fotocamera da 108 megapixel e sulla possibile dotazione di un display LTPO a 120 Hz.