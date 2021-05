OnePlus 9 e 9 Pro hanno seri problemi con Android 12: ritirata la Beta 1

L’annuncio di Android 12 da parte di Google è stato seguito dal rilascio di Android 12 Beta 1 su diversi smartphone selezionati, tra cui non solo i classici Google Pixel ma anche prodotti di marchi come Samsung e OnePlus su tutti. A proposito di quest’ultima, la beta è arrivata su OnePlus 9 e 9 Pro recando però non pochi problemi all'utenza.

È noto che le prime versioni di test dei nuovi sistemi operativi sin dal momento del rilascio possono essere estremamente instabili, anzi proprio per questo le aziende sconsigliano il download a tutti coloro che non sono sviluppatori o tester. Nonostante ciò, moltissimi utenti possessori di OnePlus 9 e 9 Pro sarebbero corsi a scaricare Android 12 Beta 1 riscontrando così un problema noto come “bootloop”, ovvero il blocco del dispositivo in un ciclo di avvio infinito.

Le segnalazioni dell’utenza sono dunque piovute sui forum ufficiali OnePlus, dove si è parlato di schermate nere e di blocchi nell’avvio dello smartphone, apparentemente in via permanente. Subito in seguito alla diffusione di questi rapporti, gli sviluppatori del colosso di Pete Lau hanno dunque rimosso l’aggiornamento ad Android 12 Beta 1 per evitare di recare danni ad altre persone ancora.

Ma da cosa è stato causato questo problema? In realtà anche da alcune disattenzioni da parte degli utenti più inesperti, dato che per installare le versioni beta di Android è sempre necessario seguire rigorosamente una serie di passaggi. Tra questi, figura anche lo sblocco del bootloader prima dell’installazione del nuovo firmware; nel caso in cui si salti questo step, ecco che lo smartphone si blocca su una schermata nera detta “Factory Reset Protection” implementata dalla stessa Google per proteggere i dispositivi Android dall’utilizzo da parte di coloro che non sono loro proprietari effettivi. Con il riavvio a partire da tale schermata, ecco che il telefono va in bootloop.

Fortunatamente non si tratta di un blocco permanente ma solo di una misura di prevenzione. Per uscirne è necessario effettuare un ripristino ai dati di fabbrica tramite la modalità EDL (Download di emergenza) di Qualcomm. Per chi magari dovesse avere commesso lo stesso errore, una guida dettagliata viene offerta dai colleghi di XDA Developers.

Intanto si parla anche di OnePlus Watch, nello specifico di una presunta edizione limitata a tema Harry Potter.