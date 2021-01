OnePlus 9 e 9 Pro, trapelati nuovi dettagli tecnici su display e batteria

OnePlus 9 e 9 Pro sono già tra gli smartphone più attesi da parte degli appassionati di tecnologia, eppure in rete non sono apparse molte informazioni al riguardo...fino a oggi. Tramite il social cinese Weibo, infatti, sono state diffuse le prime possibili specifiche tecniche di entrambi i modelli top di gamma, suggerendo alcune differenze chiave.

A parlarne è stato il rinomato tipster Digital Chat Station, il quale si è soffermato in particolare sui display in dotazione ai due dispositivi. Nel caso del modello vanilla, lo schermo dovrebbe essere un Full HD piatto da 6.55 pollici con refresh rate di 120Hz; per quanto riguarda il modello Pro, invece, si parla di un display con bordi curvi da 6.78 pollici, con risoluzione Quad HD+ e refresh rate di 120Hz. Entrambi avranno il notch punch-hole da 3,8 millimetri posizionato nell’angolo superiore sinistro.

Il cuore pulsante di OnePlus 9 e 9 Pro sarà, come ci si aspettava già dalla sua presentazione, il chip Qualcomm Snapdragon 888, mentre lato autonomia ancora ci sono diversi dubbi. Per ora, il tipster cinese è abbastanza convinto che si tratterà di batterie fino a 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida wireless a 30W per il modello base e 45W per OnePlus 9 Pro, ma consiglia di prendere questi dati con le pinze. Lo spessore, infine, dovrebbe aggirarsi rispettivamente attorno agli 8 e agli 8,5 millimetri.

Digital Chat Station non ha reso noto alcun dettaglio riguardante OnePlus 9E o 9 Lite, il terzo smartphone della nuova gamma offerta dall’azienda di Pete Lau. Di recente, però, online sono apparse altre indiscrezioni ancora che davano per possibile l’arrivo di ben due modelli sul mercato dotati di chip Qualcomm Snapdragon 865 5G; Cina e India dovrebbero essere i primi paesi a vedere arrivare questo modello.