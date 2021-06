OnePlus 9 ed Apple Watch Series 6 sono le offerte tech del giorno di Amazon

Poco dopo aver parlato delle ultime ore del Red Friday Mediaworld, ci spostiamo su Amazon che quest'oggi propone due interessanti sconti in ambito tech. Il colosso di Seattle infatti permette di portare a casa a prezzo ridotto Apple Watch Series 6 ed OnePlus 9 5G.

Sconti Apple Watch ed OnePlus 9

OnePlus 9 5G Smartphone Senza SIM con Fotocamera Hasselblad, 12 GB RAM + 256 GB, Viola (Winter Mist): 687,78 Euro (719 Euro)

Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco: 389 Euro (439 Euro)

Su OnePlus 9 5G la consegna senza costi aggiuntivi viene garantita entro domani per coloro che effettuano l'ordine entro 8 ore e 6 minuti, ed è possibile anche aggiungere la garanzia di due anni per danni accidentali e furto a 171,89 Euro e per danni accidentali a 136,99 Euro semplicemente spuntando la casella dedicata.

Per quanto concerne Apple Watch, invece, è possibile anche effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 77,80 Euro al mese selezionandolo nella parte destra della pagina. In questo caso la consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita entro lunedì 5 Luglio per coloro che effettuano l'ordine entro 20 ore e 50 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.