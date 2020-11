OnePlus 9 potrebbe arrivare in tre varianti, tra cui una misteriosa versione 9E.

OnePlus 9 è la nuova iterazione degli smartphone top di gamma offerti dall’azienda di Pete Lau, attesa sul mercato per il lancio nel corso del 2021, presumibilmente addirittura già a marzo. A sorpresa, però, nelle ultime ore online gli utenti hanno iniziato a parlare di una serie composta da ben tre modelli tra cui il misterioso OnePlus 9E.

A rivelarlo è stato il noto leaker Max Jambor, noto anche come MaxJmb su Twitter, che nel social Voice ha parlato più nel dettaglio di questo terzo smartphone dal nome provvisorio OnePlus 9E da lui ritenuto una risposta a Samsung per “offrire un dispositivo in ogni fascia di prezzo possibile”. Se con la serie OnePlus Nord la società è giunta anche nel mondo degli smartphone di fascia medio-bassa, in cui figura anche l’ultimo OnePlus Nord N10 5G da noi recensito questo mese, con OnePlus 9 si vuole invece riconfermare il ruolo del marchio nella fascia medio-alta.

Non è chiaro però cosa renderà diverso il modello OnePlus 9E rispetto a 9 e 9 Pro. Secondo Max Jambor, come nella serie Nord probabilmente sulla variante 9E verranno omesse alcune funzionalità e la qualità dell’hardware verrà abbassata per mantenere i costi più bassi rispetto al resto della gamma. Riprendendo una parte del suo post, “La serie OnePlus Nord N come modello di ingresso, il Nord come dispositivo di fascia media a un prezzo molto ragionevole, i telefoni normali della serie principale come dispositivi di fascia alta - ma non troppo costosi - e la serie Pro per specifiche di fascia alta assolute con tutto il possibile, tra cui caratteristiche come la ricarica wireless o IP68”.

E a proposito di OnePlus 9, qualche giorni fa il tipster OnLeaks ha condiviso sempre su Voice alcune immagini ad alta risoluzione del possibile design di OnePlus 9 Pro, rappresentato con un display curvo da 6,7 pollici, modulo fotografico posteriore in alto a sinistra con quattro sensori, un microfono e un flash Dual LED. Sarà questo il vero aspetto del modello migliore della gamma? Lo scopriremo soltanto in futuro.