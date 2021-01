OnePlus 9: atteso l'arrivo di due modelli Lite sul mercato, ma forse non in Europa

Si continua a parlare della nuova gamma ammiraglia OnePlus 9, in particolare della terza misteriosa versione 9E o 9 LiteLite. Di recente, infatti, sono apparse altre indiscrezioni su Twitter per cui sul mercato nel 2021 arriverebbero addirittura due varianti Lite differenti.

A riportare questo rumor in esclusiva è l’account del sito TechDroider, il quale ha semplicemente nominato i due codici dei modelli OnePlus 9 Lite possibilmente in arrivo: LE2100 e LE2101. Le informazioni rese note non sono molte a livello tecnico, oltre al già vociferato lancio con chip Qualcomm Snapdragon 865 5G sotto la scocca, ma ciò che ci può interessare particolarmente è che questo smartphone potrebbe arrivare solamente nel mercato asiatico.

Sempre secondo la medesima fonte, infatti, entrambe dovrebbero essere lanciate in primis in Cina e in India, ovvero nei due mercati principali dell’azienda: il Dragone, ovviamente, in quanto il colosso di Pete Lau è nato in tale paese, mentre l’India perché l’utenza nazionale apprezza particolarmente il brand ed è decisamente numerosa. Non è comunque da escludere un arrivo anche in Europa, ergo in Italia, dunque non ci resta che attendere maggiori informazioni direttamente da OnePlus. In ogni caso, il consiglio nostro rimane quello di prendere queste indiscrezioni con le pinze.

Intanto i tipster più informati sul brand sembrano piuttosto convinti che la versione top di gamma OnePlus 9 Pro sarà “uno dei migliori smartphone che arriveranno nel 2021”. Ricordiamo, in effetti, che questa dovrebbe giungere sul mercato con l’ultimo processore top di gamma Qualcomm Snapdragon 888, 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di spazio d’archiviazione, per un display OLED con refresh rate di 120Hz.