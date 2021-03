OnePlus 9 non ha più segreti: nuovi render e focus sulla fotocamera

OnePlus ha deciso di compiere finalmente il grande salto investendo sul comparto fotografico, nota dolente di alcuni dei suoi altrimenti impeccabili flagship killer. Abbiamo avuto modo di apprezzare l'ultimo post del CEO Pete Lau, in cui ci ha mostrato come funziona la rimozione della distorsione sulla lente grandangolare dei nuovi OnePlus 9.

Sappiamo ormai da tempo della partnership tra OnePlus e Hasselblad, nome altisonante nel panorama fotografico professionale e amatoriale, che dovrebbe aiutare il brand a raggiungere l'olimpo dei cameraphone dell'attuale generazione. Ora però abbiamo scoperto qualche nuovo dettaglio sulle specifiche tecniche dei sensori.

Grazie a GizmoChina abbiamo appreso che il sensore principale sarà un Sony IMX789 con supporto alla registrazione in 4K/120FPS, processazione delle immagini in HDR in tempo reale e al formato RAW a 12-bit. Il sensore ha un rapporto nativo di 16:11, il che consentirà di scattare sia video in 16:9 che foto in 4:3. Nel complesso, OnePlus 9 Pro sarà equipaggiato con due sensori principali, rispettivamente da 48 e 50 megapixel, oltre a due moduli secondari da 8 e 2 megapixel. La variante base invece avrà a disposizione un blocco a tripla camera con sensore principale da 48 megapixel.

I colleghi di SlashGear invece, ci hanno concesso di apprezzare il design definitivo dei due device di OnePlus, andando a confermare la presenza del branding Hasselblad nel bump fotografico.