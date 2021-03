OnePlus 9, Pete Lau annuncia che non verrà analizzato da DxOMark

Dopo aver carpito gli ultimi dettagli sulla fotocamera di OnePlus 9, torniamo a parlare del prossimo flagship killer per via delle recenti dichiarazioni del CEO dell'azienda che, di fatto, annuncia che i nuovi device non saranno recensiti dagli specialisti di DxOMark.

I significativi passi in avanti dell'azienda nel campo fotografico, scanditi anche e soprattutto dalla partnership con lo storico brand Hasselblad, non sono stati l'unico focus dell'azienda nello sviluppo dei nuovi OnePlus 9. Anche il display e il comparto audio sono infatti due dei principali selling point dei nuovi device del colosso cinese.

La ragione dietro questa decisione non è stata svelata. Il recente post su weibo del CEO di OnePlus infatti recita solamente le parole "Quest'anno gli smartphone della serie OnePlus 9 non saranno spediti a DxO".

Fra le tante speculazioni, quella che ha assunto maggior rilievo nelle ultime ore riguarda la possibilità che le ultime analisi effettuate dal portale siano state pilotate. Per quanto non vi sia alcuna evidenza, parte della community si è fortemente disallineata dai punteggi ottenuti di recente dal top di gamma Samsung Galaxy S21 e questo è bastato, a quanto pare, per far salire i sospetti in merito.

Oltre agli OnePlus 9, ricordiamo che DxOMark non ha avuto l'occasione di recensire neanche OnePlus 3 e OnePlus 3T.

In attesa di poterli provare con mano, gli smartphone OnePlus della serie 9 saranno svelati il 23 marzo nel corso di un evento dedicato, ma si vocifera che potrebbe fare il suo ingresso sulla scena anche l'attesissimo OnePlus Watch.