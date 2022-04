OnePlus 9 Pro 5G e CPU AMD Ryzen 5 in offerta su Amazon a ridosso di Pasqua

Come abbiamo avuto modo di raccontare, Euronics lancia oggi il nuovo volantino, che propone gli "Sconti a Sorpresa" fino al prossimo 27 Aprile 2022. Tuttavia, anche Amazon quest'oggi lancia due offerte molto interessanti, su OnePlus 9 Pro 5G ed una CPU AMD Ryzen 5.

Di seguito la lista:

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Nero (Stellar Black): 671,28 Euro (919 Euro)

Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Nero (Stellar Black): 671,28 Euro (919 Euro) CPU AMD Ryzen 5 5600X AM4: 225,50 Euro (305 Euro)

Sull'OnePlus 9 Pro 5G la consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani 15 Aprile 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 7 ore e 9 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. La consegna e spedizione è gestita direttamente da Amazon, ed il prodotto beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime. Lo sconto è molto interessanti, pari a 247,72 Euro (il 27% in meno rispetto al prezzo di listino).

Interessante anche lo sconto sulla CPU AMD Ryzen 5 5600X: anche in questo caso l'arrivo a casa è previsto per domani 15 Aprile 2022 se si effettua l'ordine entro 7 ore e 15 Aprile, e la riduzione è del 26% rispetto al prezzo consigliato di 305 Euro, imposto dal produttore. Tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere anche accessori extra come dissipatori ed altro.