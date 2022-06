OnePlus 9 Pro 5G e Nord CE 5G in sconto fino stasera su Amazon, raggiunto minimo storico

Dopo avervi proposto nella mattinata odierna uno smart TV LG OLED al 59% in meno, torniamo su Amazon per proporvi due ottime offerte che resteranno limitate a questa giornata: si tratta di sconti su OnePlus Nord CE 5G e OnePlus 9 Pro 5G, venduti entrambi al prezzo più basso di sempre registrato sul portale di e-commerce.

Di seguito troverete i collegamenti ai due prodotti e una descrizione minima per comprendere le specifiche tecniche:

OnePlus Nord CE 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Nero (Charcoal Ink): 293,99 Euro (399 Euro)

12GB RAM 256GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Nero (Charcoal Ink): 293,99 Euro (399 Euro) OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Verde (Pine Green): 599,99 Euro (919 Euro)

Scendendo nel dettaglio, notiamo che la versione verde del OnePlus 9 Pro è l’unica a godere di un taglio di prezzo pari a 319 Euro; al contrario, il modello di fascia medio-bassa OnePlus Nord CE 5G è venduto alla stessa cifra sia nella colorazione Charcoal Ink che in quelle Blue Void e Silver Ray. In tutti i casi, si parla del prezzo minimo storico registrato su Amazon.

La consegna rimane garantita a costo zero e in un giorno se siete utenti iscritti a Prime, mentre il pagamento è effettuabile in più rate a Tasso Zero con Cofidis o secondo piano Amazon da 12 rate mensili. Foste interessati a misure di protezione aggiuntiva, sotto il pulsante “Acquista ora” potrete accedere a due anni di protezione contro furto e danni accidentali con prezzi variabili tra 45 Euro e 108 Euro. Rammentiamo, in conclusione, che entrambi gli sconti termineranno oggi, 10 giugno 2022, alle 23:59.

A proposito di smartphone OnePlus, vi rimandiamo alla nostra recensione di OnePlus Nord 2T 5G.