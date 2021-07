OnePlus 9 Pro 5G in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

Interessante sconto proposto in giornata odierna da Amazon. In offerta troviamo il nuovo OnePlus 9 Pro 5G, che nella variante con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna può essere acquistato al prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce.

Sconti Amazon su OnePlus 9 Pro 5G

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Nero (Stellar Black): 781,20 Euro (919 Euro)

Dati alla mano, come dicevamo poco sopra, si tratta del prezzo più basso mai raggiunto dallo stesso smartphone su Amazon, che dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 156,24 Euro al mese, a tasso zero e spese extra. La consegna senza costi aggiuntivi è garantita entro domani, mercoledì 7 Luglio 2021, per coloro che effettuano l'ordine entro 4 ore e 9 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo questa notizia.

È disponibile anche il pagamento a rate con tasso zero tramite la CreditLine di Cofidis, che si può scegliere direttamente al check out. Ovviamente, OnePlus 9 Pro 5G beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche. Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, però.