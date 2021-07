OnePlus 9 Pro 5G in offerta al minimo storico su Amazon

In questa calda domenica di Luglio, Amazon propone un'offerta molto interessante su OnePlus 9 Pro 5G, nella variante con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage interno. Il dispositivo raggiunge il minimo storico, e rappresenta senza senza dubbio un'ottima occasione per coloro che hanno intenzione di cambiare smartphone.

OnePlus 9 Pro 5G in sconto su Amazon

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Nero (Stellar Black): 781,20 Euro (919 Euro)

Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 156,24 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero. La consegna senza costi aggiuntivi è garantita per martedì 13 Luglio 2021 per coloro che effettuano l'ordine in 9 ore e 51 minuti. La disponibilità dello smartphone è immediata, mentre non sono presenti informazioni di alcun tipo sulla data di scadenza dell'offerta.

Chiaramente è anche possibile scegliere il pagamento a rate con Cofidis, semplicemente selezionando l'opzione ad hoc al momento del check out. La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon che permette di aggiungere anche le opzioni regalo.

L'offerta era disponibile anche qualche giorno fa, e per tutte le informazioni sullo smartphone vi rimandiamo alla nostra recensione di OnePlus 9 Pro a cura di Andrea Zanettin.