OnePlus 9 Pro 5G In offerta ad un super prezzo su Amazon: raggiunto il minimo storico

Non c'è solo il nuovo Fuoritutto di Unieuro in giornata odierna. Anche Amazon, infatti, ha rinnovato le proprie offerte ed in questo lunedì di Gennaio 2022 propone una promozione molto interessante su OnePlus 9 Pro 5G, nella versione con 128 gigabyte di memoria interna.

Di seguito i dettagli dello sconto:

OnePlus 9 Pro 5G - Smartphone 128GB, 8GB RAM, Dual Sim, Stellar Black: 669,90 Euro (717,85 Euro)

Dati alla mano, si tratta di uno sconto del 7% rispetto al prezzo precedente. Ma non solo: secondo le analisi effettuate da Keepa, infatti, lo smartphone di OnePlus ha raggiunto il prezzo più basso di sempre su Amazon.

Il colosso di Seattle garantisce la consegna, ovviamente senza costi aggiuntivi, per giovedì 13 Gennaio 2022 se si effettua l'ordine entro 8 ore e 12 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione per due anni al prezzo di 95,79 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Lo smartphone in questione ha 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, e può essere reso gratuitamente secondo le condizioni proposte da Amazon. La spedizione e vendita è effettuata direttamente dal colosso di Seattle, che però non propone il pagamento a rate.