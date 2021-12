OnePlus 9 Pro 5G in offerta: super sconto di Natale targato Amazon

Dopo aver riportato gli sconti di Natale targati Mediaworld, che scadranno alle 23:59 di domani 24 Dicembre 2021, ci spostiamo su Amazon che proprio a poche ore dalla Vigilia di Natale propone una super promozione su OnePlus 9 Pro 5G, nella variante con 256GB di memoria interna e 12GB di RAM.

Di seguito i dettagli dello sconto:

OnePlus 9 Pro 5G - Smartphone 256GB, 12GB RAM, Dual Sim, Pine Green: 705,92 Euro (921,27 Euro)

Si tratta, dati alla mano, del prezzo più basso mai raggiunto dallo stesso smartphone sulla piattaforma di Jeff Bezos. Tuttavia, come ampiamente prevedibile, la consegna non viene garantita per Natale ed effettuando l'ordine ora si riceverà il prodotto a casa solo giovedì 30 Dicembre 2021.

Lo sconto è comunque davvero molto interessante, indipendentemente dal giorno di consegna. Tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere la protezione del prodotto per due anni al prezzo di 102,88 Euro o per tre anni a 149,12 Euro.

Analogamente a quanto specificato per gli altri acquisti effettuati tra il Black Friday e Natale 2021, anche in questo caso si applica la politica di reso natalizia del colosso americano, che permette di effettuare la restituzione fino al 31 Gennaio 2022, secondo le procedure classiche di Amazon a cui si può accedere dalla pagina "Resi ed ordini".