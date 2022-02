OnePlus 9 Pro 5G in sconto da Amazon: oltre 200 Euro in meno!

Poco dopo aver parlato dello sconto di Unieuro sul Samsung Galaxy A, torniamo su Amazon che in giornata odierna propone un'offerta davvero molto interessante su OnePlus 9 Pro 5G, nella versione con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Di seguito i dettagli:

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Verde (Pine Green): 716,20 Euro (919 Euro)

La vendita e spedizione, però, non è effettuata direttamente da Amazon ma da un venditore di terze parti, che garantisce la spedizione gratuita con consegna entro il 2-3 Marzo 2022 prossimo. Ovviamente, nonostante ciò, sono garantite tutte le condizioni tipiche per effettuare il reso. Sottolineiamo che il prodotto è nuovo e non usato, e tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per 2 o 3 anni spuntando le caselle e pagando sovrapprezzi da 102,88 e 149,12 Euro.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente visto che la disponibilità potrebbe esaurirsi nel giro di pochi minuti. L'offerta comunque è davvero molto interessante.

Per tutti gli interessati, ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione di OnePlus 9 Pro, a cura di Andrea Zanettin che l'ha definito una vera e propria rivoluzione.