OnePlus 9 Pro 5G si fa vedere in alcune presunte foto dal vivo

In seguito ai leak di qualche settimana fa, si torna a trattare su queste pagine il prossimo arrivo della gamma di smartphone OnePlus 9. Infatti, sono trapelate online alcune presunte foto relative al design del modello OnePlus 9 Pro 5G.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, sembra proprio che lo YouTuber Dave2D sia riuscito a ottenere in anteprima del materiale esclusivo relativo al succitato smartphone. Le presunte foto dal vivo, che potete vedere a corredo della notizia, mostrano il design di OnePlus 9 Pro 5G sia posteriormente che anteriormente, seppur non in modo completo.

La maggior parte delle immagini sono relative alla backcover e sembrano confermare i rumor relativi alla partnership con Hasselblad, azienda che sicuramente conoscerete se seguire il settore smartphone da un po'. In ogni caso, sul retro di OnePlus 9 Pro sembra fare capolino una quadrupla fotocamera, affiancata da un flash LED e da quello che sembra essere l'autofocus laser. A quanto pare, uno dei sensori sarebbe un teleobiettivo con zoom ottico 3,3x (alla fine potrebbe essere 3x).

Per quel che concerne la parte anteriore dello smartphone, le foto mostrano uno smartphone con display dai bordi curvi e foro per la fotocamera posto in alto a sinistra. Stando agli ultimi rumor, il pannello dovrebbe disporre di risoluzione QHD+ e refresh rate pari a 120Hz. Non dovrebbe inoltre mancare una funzionalità software per cambiare frequenza di aggiornamento, in modo da incrementare l'autonomia. Per quanto riguarda la ricarica, ci sarebbe il supporto alla ricarica cablata a 65W, nonché a quella wireless a 45W.

Per il resto, si vocifera della possibile presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 888, 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Non dovrebbe inoltre mancare la certificazione IP68, mentre si vocifera di un prezzo pari a 899 dollari. Vi ricordiamo, tuttavia, che per il momento si tratta solamente di indiscrezioni: bisognerà attendere l'annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, per saperne di più.