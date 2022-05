OnePlus 9 Pro 5G e Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ in offerta su Amazon oggi 25 Maggio 2022

Dopo aver riportato l'offerta Amazon che consente di ottenere un buono da 5 Euro, torniamo a spulciare gli sconti proposti dal colosso di Seattle in giornata odierna sui prodotti hi-tech. Quest'oggi segnaliamo una serie di offerte molto interessanti sugli smartphone: protagonisti sono OnePlus 9 Pro 5G e lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G.

Sconti smartphone su Amazon

OnePlus 9 Pro 5G Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 12 GB RAM + 256 GB, Nero (Stellar Black): 627,23 € (999,00 €)

Smartphone con Fotocamera Hasselblad, 12 GB RAM + 256 GB, Nero (Stellar Black): 627,23 € (999,00 €) Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G - Smartphone 6+128GB, 6.67” 120Hz FHD+ AMOLED, MediaTek 920, fotocamera 108MP, 4500mAh, 120W HyperCharge, Green (IT + garanzia 2 anni) Alexa mani libere: 368,28 € (449,90€)

Su OnePlus 9 Pro 5G, la consegna senza costi aggiuntivi è garantita per venerdì 27 Maggio 2022 se si effettua l'ordine entro 11 ore dal momento in cui stiamo scrivendo. La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, che dà anche la possibilità di inserire la protezione aggiuntiva per 2 anni da furto e danni accidentali o solo danni accidentali.

Per quanto riguarda Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G, la consegna è garantita per domani, 26 Maggio 2022 se si effettua l'ordine entro 6 ore e 46 minuti. Anche in questo caso non è possibile effettuare il pagamento a rate.