OnePlus 9 Pro e 9E, mega leak rivela le specifiche tecniche in ogni dettaglio

Solamente ieri abbiamo trattato alcune delle indiscrezioni più recenti riguardanti lo smartphone top di gamma OnePlus 9 Pro, in particolare sul display LTPO presumibilmente in dotazione, ma oggi online sono apparse addirittura le schede tecniche complete sia del modello Pro che della variante meno costosa 9E o 9 Lite.

Senza ulteriori indugi, vediamo quali sono nel dettaglio le specifiche secondo i colleghi di Techmaniacs.

OnePlus 9 Pro

Display OLED LTPO adattivo a 120 Hz da 6,5 pollici e risoluzione 1440p;

Processore Snapdragon 888 con modem Qualcomm X60 5G integrato;

Modello base con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione;

Modulo quad camera posteriore (principale da 48 MP f / 1,8 con marchio Hasselblad, ultra grandangolare con apertura da 64MP f / 2.2 e sensore con zoom 3,3X da 64 MP;

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 65 W.

OnePlus 9E/9 Lite

Display da 6,5 pollici con risoluzione 1080p e refresh rate di 90Hz;

Processore Qualcomm Snapdragon 690;

Modello base con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione;

Modulo fotocamera posteriore dotato di sensore principale da 64 MP con apertura f / 1.7 e ultragrandangolare da 8 MP;

Batteria da 5000 mAh.

Insomma, schede tecniche di tutto rispetto per entrambi gli smartphone del brand di Pete Lau, sebbene alcuni appassionati abbiano ancora qualche dubbio sul comparto fotocamera per entrambe le varianti, in tutti e due i casi a causa della mancanza di informazioni.



Nonostante ciò, la variante Lite per ora ha sorpreso molti utenti online, i quali ora attendono solamente ulteriori dati riguardanti il suo prezzo. Trattandosi di semplici indiscrezioni, però, meglio prenderle con le pinze e attendere qualche teaser o rilascio di dichiarazioni ufficiali da parte di OnePlus stessa.

Qualche settimana fa però sono apparsi anche dei video e delle immagini dal vivo proprio del modello 9 Pro che confermerebbero la partnership con Hasselblad per il comparto fotocamera.