OnePlus 9 Pro avrà un display LTPO da 6.78 pollici con refresh rate a 120Hz?

OnePlus 9 Pro torna a essere al centro delle indiscrezioni del settore smartphone: dopo avere trattato le foto e i video dal vivo catturati da alcuni appassionati tipster, ora le ultime voci riguardano la possibilità di vedere il prossimo top di gamma della società di Pete Lau giungere sul mercato con un display LTPO.

Innanzitutto, spieghiamo in cosa consiste uno schermo LTPO: sigla che significa “low-temperature polycrystalline oxide”, indica una tecnologia per pannelli OLED sviluppata da Apple pensata per ridurre il consumo energetico del display, ergo dell’intero dispositivo in questione.

Ebbene, il rinomato tipster Max Jambor ha suggerito tramite Twitter che OnePlus 9 Pro avrà un display LTPO esattamente come Samsung Note 20 Ultra, S21 Ultra e, secondo alcune ulteriori indiscrezioni recenti, anche nei prossimi smartphone top di gamma del colosso di Cupertino. Ancora, il pannello in dotazione dovrebbe essere da 6.78 pollici e avere un refresh rate da 120Hz. Tra le altre voci riguardanti la scheda tecnica del modello 9 Pro si parla anche del chipset Snapdragon 888, della batteria da 4.500 mAh con ricarica wireless da 65 W e 45 W e fotocamere firmate Hasselblad.

Ovviamente, trattandosi di semplici indiscrezioni, l’invito è quello di prenderle con le pinze; ciononostante, si tratta comunque di un rumor particolarmente interessante considerato che lo stesso Max Jambor ha già definito OnePlus 9 Pro “uno dei migliori smartphone che arriveranno nel 2021”. Insomma, sarà certamente da tenere sott’occhio.

Si parla però anche della variante dalle performance leggermente inferiori, ovvero OnePlus 9E o 9 Lite: a fine dicembre si è parlato infatti della possibilità di vederlo giungere sul mercato con chip Qualcomm Snapdragon 865.