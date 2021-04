OnePlus 9 Pro a nudo: ecco il responso sulla riparabilità di iFixIt

Vi abbiamo raccontato la nostra esperienza con il nuovo OnePlus 9 Pro, evidenziandone tutti i punti di forza e dove invece si poteva fare di più. Ma cosa si nasconde sotto la scocca? Puntuali come al solito, i ragazzi di iFixIt hanno voluto metterci mano personalmente.

Nel video passo passo, possiamo osservare come il processo di teardown mostri numerose affinità con quanto già visto sul Galaxy S21 Ultra, a partire dalla canonica cover incollata e dalla mole di cavi che sovrastano la batteria, rendendo impossibile un approccio one-step per la sua rimozione.

Nonostante questo, la rimozione delle batterie risulta comunque più semplice rispetto alla controparte sudcoreana, mentre la fotocamera è estraibile solo in seguito alla rimozione dei pacchetti batteria.

Il responso finale dice 4 su 10, laddove il top di gamma di Samsung racimola appena 3 punti e i campioncini iPhone 12 e 12 Pro raggiungono una più che meritata sufficienza con ben 6 punti su 10 disponibili.

Un punto di forza il design modulare, ma a far calare il punteggio finale del nuovo flagship killer in salsa Pro è proprio la colla che mantiene salda la cover posteriore, che rende inequivocabilmente tutto il processo più complicato. Nel complesso si tratta di un device molto valido, ma il suo design interno, come del resto il modello della scorsa generazione, non riesce a convincere del tutto gli esperti.